Во Львовской области мужчина зарезал свою беременную жену. Супруг наносил ей удары ножом, когда в соседней комнате находилась их младшая дочь. Осиротели двое детей.

Подробности сообщаются в материале Обозревателя.

Трагедия произошла утром 10 декабря в селе Чайковичи Самборского района. Девочка прибежала к бабушке и рассказала, что папа бьет маму ножом. Когда на место происшествия прибыла полиция, то 31-летняя Мария была уже мертва. При этом сам 40-летний Павел пытался перерезать себе горло.

Сейчас мужчина находится в Самборской больнице под охраной полиции, а Марию похоронили на следующий день после убийства. По словам местных жителей, женщина была беременна.

У нее остались две дочки 10 и 14 лет. Теперь они живут у бабушки, которая и так имеет проблемы со здоровьем и ранее перенесла инфаркт.

Жители села рассказали, что Мария вышла замуж еще в 16 лет, тогда же родила первую дочь. Павел был почти на 10 лет старше и в то время он ездил на заработки в Европу, был дальнобойщиком. Семью называли благополучной, денег им всегда хватало.

Мария занималась домашним хозяйством. «Она заботилась о дочерях, они всегда были ухожены, в доме порядок. Да и никаких скандалов в семье не было», – вспоминает местная жительница.

Правда, людей удивлял лишь один нюанс – Павел и Мария ни с кем не общались. В компаниях з друзьями их не видели, в гости они не ходили. Женщина даже не поддерживала отношения с близкими, хоть и выросла в многодетной семье. В церковь они ходили разве что на Пасху.

«Мария шла по улице, глаз не поднимала, ни с кем не здоровалась. Все уже привыкли к этому. Дело в том, что Павел оказался очень ревнивым, Машу ревновал ко всем и ко всему. Пошла в магазин – значит там ждет любовник, вышла во двор – там тоже любовник. Сам он очень замкнутый человек, не общительный», – говорит знакомая погибшей.

Недавно Мария решила развестись с Павлом. Видимо, причиной такого решения как раз и могла стать его ревность. При этом о третьей беременности женщины почти никто не знал.

«Из-за чего у них там произошла ссора, никто не знает. На бытовом уровне или опять из-за ревности, из-за развода – остается только догадываться. Может, он полиции расскажет, только скажет ли всю правду?» – переживает знакомая.

В селе говорят, что Павел держал дверь закрытой, когда бил Марию ножом. Поэтому видела ли младшая дочь само убийство, тоже пока неясно.

По данным полиции, мужчина нанес жене несколько ножевых ранений, которые стали смертельными. Себе он пытался порезать горло, но выжил. Правоохранители открыли криминальное производство по п.2 ч.2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.

Виновному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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