Сербия начала переговоры относительно еще четырех политических направлений на пути вступления в Европейский союз. Они касаются транспорта, энергетики, трансъевропейских инфраструктурных сетей, окружающей среды и изменения климата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Европейского Совета. "Это вторая межправительственная конференция с тех пор, как Евросовет одобрил пересмотренную методологию расширения (ЕС – ред.)", — говорится в релизе. Отмечается, что в новой методологии расширения ЕС появился так называемый четвертый кластер. Он состоит из четырех переговорных глав: транспортной политики; энергетика; трансъевропейских инфраструктурных сетей; окружающей среды и климата. Как заявил возглавляющий делегацию ЕС Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словении Гашпер Довжан, присоединение Белграда к обсуждению "Четвертого кластера" дает больше динамики переговорам. "Мы особенно рады видеть практическую реализацию пересмотренной методологии расширения с первым в истории открытием переговорного кластера", – сказал он. Сербская Телерадиокомпания РТС отметила, что в настоящее время Белград ведет переговоры с Брюсселем по 20 темам, которые необходимы для дальнейшего сближения с ЕС.