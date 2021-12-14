В Кабмине рассматривают возможность повысить зарплаты работникам медучреждений. Если соответствующее постановление будет принято, оплата труда медиков вырастет уже в 2022 году. В таком случае самую большую прибавку получат врачи и профессионалы с высшим немедицинским образованием, допущенные к медицинской деятельности. Она будет составлять до 500%.

Согласно непринятому постановлению Кабмина, введение доплаты за престижность труда медицинским работникам предусматривается уже в следующем году, пишет Обозреватель.

В частности:

до 300% – для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием;

до 500% – для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Для определения размера надбавки в правительстве предлагают брать за основу размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда по единой тарифной сетке. С 1 декабря 2021 года она составляет 2 893 грн.

Конкретный же размер надбавки за престижность труда медицинского работника будет устанавливать руководитель медучреждения. Но не самолично, а по согласованию с профкомом.

В то же время Кабмин хочет установить минимальный размер зарплат для медиков, который руководители учреждений должны будут обеспечить в обязательном порядке. В частности:

13 500 грн – для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием;

20 000 грн – для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Надбавка за престижность не будет учитываться при установлении доплат.Средняя зарплата в Украине в 2022 году составит 15 778 грн, а в 2023 увеличится до 17 425 грн. Минималку в следующем году увеличат только в октябре — на 200 грн.

Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», с 2022 года ужесточаются требования к выходу на пенсию по возрасту в 60, 63 и 65 лет.