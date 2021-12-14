В Черниговской области местная жительница заказала у Instagram услуги гадалки за 5,5 тыс. грн. В результате мошенница выманила пароли и украла у женщины 50 тысяч. Так, 21 ноября пострадавшая написала так называемой гадалке сообщения. Затем аферистка попросила "клиентку" отправить ей сообщение в Viber для дальнейшего общения, указав номер телефона, Об этом пишет Dev.ua. Как работает схема Затем женщина должна заплатить за обряд 2,5 тыс. грн, а также 3 тыс. грн за молитву. Дальше "гадалка" попросила свою клиентку пополнить ей счет на телефоне на 200 грн, что и сделала заказчица. А потом женщина перечислила еще 1 тыс. грн на банковскую карту. Остальные деньги, как отмечается, должны были отдавать по возможности. Однако, как гарантию для выполнения "гадалкой" заказанных услуг, она попросила клиентку увеличить кредитный лимит на своей банковской карточке ПриватБанка до 50 тыс. грн. При увеличении лимита на телефон пострадавшей поступали SMS с кодами подтверждения. К тому же женщина их сообщила вместе с паролем карты и паролем входа в "Приват24". Уже 29 ноября после поступления 50 тыс. грн на карту деньги с карточного счета клиентки начали списываться. А 6 декабря мошенница спросила, не меняла ли женщина пароль для входа в приложение "Приват24". Женщина заявила, что да, и снова сказала ей уже новый пароль. Далее с карты сняли 2,5 тыс. грн. Поэтому потом потерпевшая подала заявление в суд. Отмечается, что правоохранители ожидают информацию от Альфа-Банка об "гадалке", поскольку при переводе средств с самого начала и указала именно карту этого банка. Ранее мы сообщали, что мошенники придумали новый способ аферы с ПриватБанком. Также мы писали, что украинец купил хлам, который выдавали за ценные вещи и потерял более 100 тысяч.