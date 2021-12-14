Систему Helsi обновили, теперь украинцы в свой личный профиль могут самостоятельно загрузить медицинские документы.

Скрины анализов, выводы врачей из разных больниц, назначения на бумажках — все это можно с сегодняшнего дня хранить в одном месте — скачать их в приложение и просто показывать врачу.

Как скачать медицинские документы в Helsi:

Обновите приложение Helsi и откройте его;

Найдите раздел «Медицинские документы» в Медкарте;

Нажмите кнопку «Добавить документ».

Там же можно настроить доступ, указать имя документа и выставить ему категорию.

13 декабря в «Дії» стартовало бета-тестирование услуги для получения так называемой тысячи за вакцинацию от COVID-19. Уже 1 348 137 пользователей воспользовались этим.

Напомним, Украина с 3 декабря запретила въезд иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из: ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави, а также тех, кто находился на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних 14 дней. Запрет связан с распространением нового штамма коронавируса Омикрон.

Штамм коронавируса «Омикрон», вызывающий COVID-19, вероятно, получил по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от простуды вируса. По данным исследователей, простудный вирус находится в тех же инфицированных клеточках.