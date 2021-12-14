В Киеве охранники ТЦ «Эпицентр» раздели 67-летнюю женщину, заявляя, что она украла вешалку. У пострадавшей, которая на самом деле носит бандаж, на фоне стресса произошел инфаркт.

Подробности инцидента ТСН рассказал зять пострадавшей.

По его словам, у женщины серьезные проблемы с костями и она ходит с кардиостимулятором. Спину она «ровняет» при помощи дощечки и вешалки:

«Мы подшучивали и говорили, что давайте сделаем нормальный бандаж. А у нее свои там методы. Бывает, в магазинах ей делают замечания, типа что это у вас за вешалка торчит, и она тогда снимает одежду, показывает, что все нормально».

В «Эпицентре» все пошло по другому сценарию, там, по его словам, к женщине применили силу:

«Ее просто физически остановили, схватили за руки, заломили и повели куда-то. Запугали, заставили раздеться. Она не все помнит в таком стрессе, до утра не спала. Дважды теряла сознание».

В итоге женщина обратилась к врачу. Предварительное заключение кардиограммы – инфаркт миокарда.

Написать заявление в полицию еще не успели. При этом женщина обратилась в администрацию «Эпицентра», требуя предоставить видео с камер наблюдения. Виновных хотят привлечь к ответственности.

В ТЦ утверждают, что проведут служебное расследование.

