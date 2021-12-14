Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Европейскому союзу ответом за санкции против ППК "Вагнера". При этом она добавила, что компания не подконтрольна властям России. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД РФ. Она добавила, что независимые государства уполномочены самостоятельно налаживать взаимодействие с внешними партнерами. "Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз подвергает сомнению суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику", — заявила Захарова. Представитель МИД России также призвала ЕС перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных стран. Напомним, вчера ЕС ввел санкции против ПИК "Вагнера". В санкционный список попала сама частная военная компания и восемь ее членов, а также три компании, связанные с ними.