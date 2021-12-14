Погода завтра, 15 декабря, в Украине существенно не изменится — будет пасмурно, местами дожди и снег, также ожидается порывистый ветер. На следующей неделе в стране серьезно похолодает.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

Завтра в Украине температура воздуха в течение дня будет варьироваться от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. На западе ночью столбики термометров опустятся до 10 градусов.

Снег прогнозируется в Карпатах и окологорных областях.

Дождь и мокрый снег ожидаются в среду на юге Украины (кроме Запорожья), местами в центральных областях, вероятно, дотянет до Харьковской области.

В южной части Украины и Донецкой области ветер будет порывистым, иногда до штормовых порывов.

В Киеве 15 декабря температура воздуха будет около нуля. На следующей неделе ожидается похолодание: ночью до -8-14, днем ​​до -3-7 градусов.

«Температура воздуха во вторник-среду-четверг (21-23 декабря) в ночные часы может опускаться до -12-18 градусов, а днем ​​мороз будет колебаться около 5-10 градусов», — предупредила синоптик.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на декабрь. Температура и количество осадков будут в пределах нормы.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.