Выигрыши в судебных инстанциях ФК "Динамо" (Киев) и коммерческого банка А-Банк никак не отразились на национализации "ПриватБанка". А значит, высказывание "семья Суркисов разрушает национализацию "ПриватБанка" или "любые успехи Суркисов в судах угрожают национализации банка" являются ничем иным как манипуляцией со стороны отдельных лиц "ПриватБанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Игоря Суркиса, Игоря Алексеева. "ФК "Динамо" (Киев) выиграл во всех судебных инстанциях в Украине вплоть до Конституционного суда и доказал, что клуб никак не связан с "ПриватБанком". Аналогичный путь прошел коммерческий банк А-Банк, который также добился отмены решений, которые признавали его связанным с "ПриватБанком". И после всех решений "в пользу Суркисов" вообще ничего не случилось с "ПриватБанком", который как был, так и остается в собственности государства", — говорит адвокат. По мнению Алексеева, подобные манипуляции направлены на отвлечение внимания от конкретных преступлений со стороны должностных лиц ПриватБанка. "Тактика здесь понятна. Чтобы скрыть собственные просчеты и нарушения, начинается поток отборной лжи и манипуляций. Хотя надо отдать должное, у сотрудников "ПриватБанка" достаточно неплохо получается "дергать за ниточки" общественного мнения", — говорит он. По словам Алексеева, в этом случае необходимо обращать внимание на конкретные факты, а не слепо верить заявлениям отдельных работников финансового учреждения. "Смотрите сами, как только приближается очередной суд с участием семьи Суркисов или их компаний, мы постоянно слышим один и тот же тезис — есть угроза национализации "ПриватБанка". Вот только странно, что Суркисы выиграли не один суд у "ПриватБанка", однако это не привело к отмене национализации "ПриватБанка", — заключает Игорь Алексеев. Напомним, в 2019 году Национализированный "ПриватБанк" подал иск к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к их компаниям иск в суде штата Делавер (США). Банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.