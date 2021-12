Объявленные номинанты Национальной музыкальной премии YUNA 2022 – определение претендентов на престижную награду в 16 категориях состоялось во время 1 тура голосования с участием экспертов жюри премии. Имена номинантов были определены и названы 14 декабря в режиме онлайн в прямом эфире на YouTube канале YunaAwards. Как отметили в оргкомитете YUNA, в этом году в состав жюри входит 75 представителей музыкальной индустрии: радиостанций, телеканалов, печатных и онлайн-медиа и билетных операторов. Сама же церемония награждения победителей одиннадцатой премии YUNA 2022 состоится весной 2022 года. Кто и в каких номинациях претендует на награду: "Лучший исполнитель" DANTES MAX BARSKIH MONATIK Wellboy Артем Пивоваров"Лучшая исполнительница" alyona alyona DOROFEEVA Jerry Heil NK Тина Король"Лучшая поп-группа" KALUSH KAZKA LATEXFAUNA TVORCHI песня" Go_A — SHUM Wellboy — Гуси KALUSH — Зари KAZKA — Мята Артем Пивоваров — Рандеву "Лучшая песня на другом языке" MAX BARSKIH & Zivert — Bestseller TVORCHI — Falling DOROFEEVA — gorit MONATIK — Зажигать / JOMO NK — Красное вино "Лучший альбом" KALUSH — Hotin ONUKA — KOLIR TVORCHI — ROAD The HARDKISS — Живая и не железная NK — Красное вино "Лучший видеоклип" MAX BARSKIH & Zivert — Bestseller Go_A — SHUM Wellboy — Вишни — Рандеву "Лучший дуэт/коллаборация" MAX BARSKIH & Zivert — Bestseller Бумбокс & Саша Чемеров — Любила Океан Эльзы & один в каноэ — Город весны KAZKA & ALEKSEEV — Рядом Александр Пономарев, DZIDZIO, ALEKSEEV, Артем Пивоваров "Открытие года" DOROFEEVA MOLFAR Skofka Wellboy Лилу45"Лучшее концертное шоу" DOROFEEVA — Dofamin MAX BARSKIH — Bestseller MONATIK — Made With Love and Rythm TVORCHI — ROAD Артем Пивоваров — Стихина акустика Go_A — SHUM TVORCHI — Лицом к лицу "Лучший хип-хоп хит" MamaRika — KAVA ТНМК — Весну KALUSH & Skofka — Домой KALUSH — Звезды KALUSH & Кристина Соловой — Такси "Лучший эстрадный хит" СолоХа – Ваша мать Олег Винник & Элина Иващенко – Бриллианты DZIDZIO – Зимняя сказка Олег Винник, ПТП, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов, Positiff Ирина Билык – Не сдерживай взгляд "Другой формат" DAKOOKA Green Grey LAYAH SINOPTIK Курган & Агрегат"Лучшая песня к фильму" В этой категории первоначально было всего 5 претендентов, поэтому все они попали автоматически в список номинантов "К счастью" — Олег Винник, ПТП, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов (фильм "Бешеная свадьба 3") "По-ла-ла" — Dakh Daughters и Софийка Байбакова (фильм "Виктор Робот") "Сыни Украины" — Марина маковой (фильм "Мать Апостолов") "Тот день" — Злата Огневич (фильм "Пульс") "Хочу еще" — СКАЙ (фильм "Все будет ОК") Напомним, что на прошлой церемонии награждения YUNA 2021 победа в номинации "Лучшая исполнительница года" досталась Alyona Alyona (Елена Савраненко).