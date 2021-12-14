Президент Владимир Зеленский удивлен требованиями российского лидера Владимира Путина гарантий нерасширения НАТО на Восток.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Сейчас Владимир Путин требует письменных гарантий, таких, как, например, превентивный отказ Киева от членства в НАТО. Готовы ли вы отказаться от этой идеи в обмен на гарантированный уход российских войск от границ Украины?», — спросили Зеленского.

На что он ответил:

«Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третьего по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому удивительно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушены самой российской стороной».

Зеленского также спросили, «считает ли он, что угрозы «очень жесткими экономическими санкциями» от Джозефа Байдена достаточными для того, чтобы остановить Москву?»

«После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно», — ответил он.

