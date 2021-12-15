Сегодня, 15 декабря, в Украине официально продлили действие адаптивного карантина. Ограничения эпидемических зон будут действовать не менее в течение I квартала 2022 года. Подробности адаптивного карантина – в материале РБК-Украина. Что такое адаптивный карантин Это введение мер с целью ограничения распространения заболевания. В то же время в разных областях действуют разные правила, в зависимости от эпидемической ситуации.

В первую очередь, ограничения нацелены на сохранение человеческих жизней. Правила работы во время карантина "Зеленая" зона Предусматривает обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте. "Желтая" зона Предусматривает обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте. Запрещено: посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% сотрудников; работа учебных заведений, если в них вакцинировано менее 100% персонала; проведение массовых мероприятий; работа театров, кинотеатров и других учреждений культуры; работа заведений общепита. Исключение составляет доставка и работа на вынос; работа спортзалов и бассейнов; деятельность заведений по размещению. Исключением являются гостиницы, санаторные и социальные заведения; межобластные и международные перевозки. В то же время ограничения не будут действовать , если у всех работников и посетителей будет один из нижеуказанных документов: "желтый" сертификат о вакцинации или бумажная справка 063-О (Карта профилактических прививок), действующие в течение 30 дней ; "зеленый" сертификат о вакцинации, действующий в течение года ; международное свидетельство о вакцинации, действующее в течение года ; иностранный сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ. Документ также действует в течение года ; отрицательный ПЦР-тест, или же тест на обнаружение антигена, действующих в течение 72 часов ; сертификат о выздоровлении от коронавируса, действующий в течение 105 дней с момента установления диагноза. Добавим, что минимально возможные интервалы для доз вакцин составляют: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день; Moderna – 28 дней; CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней; Oxford/AstraZeneca — 28 дней. "Красная" зона

Запрещено: работа заведений общепита. Исключением является доставка и заказ на вынос; работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров; работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ; работа непродовольственных рынков и магазинов; работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров; проведение массовых мероприятий; работа заведений культуры. Исключение составляет историко-культурные заповедники, проведение видео и киносъемок. В то же время ограничения бездействуют, если все работники и посетители будут иметь один из нижеуказанных документов: "зеленый" сертификат о вакцинации; отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, действующие в течение 72 часов; сертификат об излечении. Добавим, что "желтый" сертификат о вакцинации не действует для работы и посещения заведений. Какие правила действуют независимо от зоны: запрещается работа учебных заведений, если в самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников; запрещается передвижение на улицах без документов, удостоверяющих личность; запрещается самовольно оставлять обсервацию или самоизоляцию. Продолжающая работу независимо от зоны: банки; АЗС; ветеринарные магазины; аптеки; продовольственные магазины;