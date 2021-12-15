15 декабря российско-оккупационные войска обстреляли прифронтовой населенный пункт Травневое. В результате чего были повреждены два жилых дома.

Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролисок».

«Сегодня в 13:00 на горячую линию гуманитарного центра Пролисок-Светлодарск позвонила социальный работник, проживающий в поселке Травневое, и сообщила, что во время обстрела было повреждено два домовладения на ул. Тихая», — говорится в сообщении.

Так, по словам социального работника, в одном доме была разбита шиферная кровля, а во втором, по соседству, где проживает женщина с инвалидностью, повреждено пластиковое окно.

Указано, что Травневое — поселок с ограниченным доступом, который расположен на линии разграничения подконтрольной и неподконтрольной правительству Украины сторон.

В настоящее время в нем проживает 66 человек, большинство из которых пенсионеры и переселенцы.

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