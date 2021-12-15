Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил жителя Мариуполя к 11 годам тюрьмы за участие в террористической организации. По данным следствия, он являлся оператором в группе главаря боевиков Игоря Безлера в оккупированной Горловке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области. Сообщается, что мариуполец признан виновным в участии в террористической организации, а также жестоком обращении с пленными и гражданским населением. Осужденный был участником спецподразделения "Коммуникация" так называемой группы Безлера, он размещался в захваченном помещении УБОП в оккупированной Горловке. По данным следствия, с июня 2014 по январь 2015 года он снимал на видео допросы украинских пленных. Он также распространял так называемые боевые листки группы Безлера. Кроме того, осужденный применял к пленникам психологическое насилие и заставлял их убирать следы их пыток и лично контролировал это с оружием в руках. Напомним, ранее сообщалось, что самому Безлеру в Украине грозит пожизненное лишение свободы за похищение, пытку и убийство одного из горловских бизнесменов.