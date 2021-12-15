Словения подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Она стала седьмым государством, подписавшим этот документ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского. "Словения стала 7-й страной, подписавшей декларацию о поддержке европейской перспективы Украины", — написал Зеленский. Глава государства поблагодарил премьер-министра Словении Янезу Яншу за твердую поддержку и помощь Украине. Зеленский также отметил, что в ходе встречи обсуждались общие перспективные инвестиционные проекты. В Офисе президента Украины уточнили, что подписание декларации проходило на полях саммита Восточного партнерства. Напомним, 8 декабря декларацию о признании европейской перспективы подписала Хорватия.