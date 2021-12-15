Дипломатическая делегация Литвы в Китае спешно покинула страну. Поскольку отношения между Литвой и Китаем еще больше ухудшились из-за Тайваня, в ноябре открывшего фактическое посольство в Вильнюсе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В среду литовские власти заявили, что вызвали своего главного дипломата из Китая для консультаций и что посольство будет временно работать Дистанционно. Как и большинство стран, Литва – член Европейского союза – имеет официальные отношения с Китаем, а не с самоуправляемым и демократически управляемым Тайванем, который Пекин считает своей территорией. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал, что до отъезда литовских дипломатов в Китай существовала неопределенность по поводу их правового статуса. При этом он добавил, что Китай потребовал от Литвы изменить статус посольства в Пекине на более низкий – статус поверенного в делах. Это было бы зеркальным отражением изменений, которые Китай внес в свое собственное представительство в Вильнюсе в ответ на открытие представительства Литвы в Тайбэе. Министерство иностранных дел Тайваня выразило глубокое уважение правительства Литвы и его дипломатическим решениям и призвало тайваньские компании поддержать более тесные экономические связи с Литвой.