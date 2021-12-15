Погода в Украине 16 декабря будет продиктована атмосферным фронтом циклона Matteo, а также антициклоном Yascha.

Своим прогнозом в Facebook поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра в западных, северных и центральных областях ожидается преимущественно дождь. В Карпатах – снег. На юге преимущественно без осадков, кроме Одесской области, там ночью ожидается дождь. На востоке завтра преимущественно без осадков, только в Харьковской области возможны осадки.

Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь будет колебаться в пределах 4 мороза — 3 тепла, днем ​​в четверг ожидается от 1 мороза до 4 градусов тепла, в Крыму до 9 градусов тепла.

В Киеве 16 декабря ожидается влажная и облачная погода. При снижении температуры до нуля возможен снег. Завтра днем до 3 градуса тепла.

«В дальнейшем влажная погода будет доминировать, постепенно дожди будут уступать место мокрому снегу и снегу. А со вторника, 21 декабря, в Украине ощутимо похолодает, придут морозы», — предупреждает синоптик.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.