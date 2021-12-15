Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, выступая с трибуны парламента, оговорилась, назвав пятого президента Петра Порошенко Владимиром Зеленским.

Видео опубликовано в YouTube-канале «Сегодня».

«В 2019 году Верховная Рада благодаря инициативе и лидерству президента Зел … президента Порошенко закрепил в парламенте», – сказала она, но договорить не успела, поскольку весь зал начал смеяться.

https://www.youtube.com/watch?v=BD-OX2udPR4&t=12s

Напомним, в 2019 году регламентный комитет Верховной Рады по вопросам регламента рекомендовал не пускать народного депутата Ирину Геращенко на пять пленарных заседаний Совета из-за неэтичных высказываний — она сравнила народных депутатов с «зелеными человечками», которые захватили полуостров Крым.

В Верховной Раде произошел громкий скандал из-за правок к законопроекту 2045-1, повздорили народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко и бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.