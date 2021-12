Британское издание Financial Times вслед за журналом Time назвало американского изобретателя и главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска "Человеком года-2021". По мнению газеты, именно он в течение десятилетия способствовал тому, чтобы крупные игроки на автомобильном рынке стали более активно инвестировать в производство экологических видов транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Financial Times. Как подчеркнуло деловое издание, предприниматель, начавший выпускать электрокары около 10 лет назад, способствовал тому, что крупнейшие игроки на автомобильном рынке также стали активнее инвестировать в производство более экологичных видов личного транспорта. Кроме этого, газета отметила достижение Маски в космической сфере, продвижение им криптовалют в сети, а также его "гиперактивность" в Twitter. "В течение длительного периода времени представители автоиндустрии называли Tesla и меня лично дураками и обманщиками. Они говорили, что электрокары не будут работать. А если бы они это сделали, никто бы их не купил. Меня очень вдохновляет, по крайней мере, то, что другие автопроизводители говорят. Мы сделали Tesla в основном из отчаяния, не потому, что считали это прибыльным, а просто чтобы показать, что это возможно", — заявил он в интервью газете.

Стоит отметить, что Financial Times присуждает звание человека уже более 50 лет. В 2020 году титул был разделен между двумя людьми-соучредителями немецкой фармацевтической компании BioNTech Угуром Шахином и Озлем Тюречи, руководившими исследованиями по разработке вакцины от коронавируса. Напомним, 13 декабря один из самых богатых людей в мире, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал человеком рока по версии журнала Time. Таким образом, авторитетное издание оценило его влияние на человечество. Напомним, по состоянию на ноябрь состояние Маска оценивалось в около 270-300 млрд долларов. Он стал самым богатым человеком в истории, когда капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов.