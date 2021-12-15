За 7 лет в столице обновили около 540 парков и скверов. Только в 2021 году – 45 зеленых зон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время отчета о работе городских властей за 2021 год. "Киев — это город парков. Один из самых зеленых городов Европы. Обновление зеленых зон и создание новых — в приоритете городских властей. В этом году мы обновили 45 парков и скверов. Всего на капремонты и реконструкцию зеленых зон в этом году город выделил более 300 млн. грн." Всего за 7 лет в столице обновили около 540 парков и скверов", — сказал Кличко. Он отметил, что с 2015 года статус парка или сквера в столице получили 527 зеленых зон. Только в текущем году экологическая комиссия Киевсовета поддержала 40 инициатив о создании новых парков и скверов общей площадью более 180 га. В частности, в этом году завершили строительство одного из самых больших парков левого берега — парка "Троещина". Обустроили большую часть фитнес-парка "Озеро Лебедино" на Позняках. Капитально обновили два сквера в центре города. На Владимирском проезде – между Михайловской и Софийской площадями – и Литовский сквер – напротив Софийского собора. "В следующем году мы продолжим делать город красивее и зеленее. Создавать комфортные условия для отдыха в киевских парках и скверах. В частности, планируем масштабные работы по капитальному ремонту одного из крупнейших столичных парков — Голосеевского. Продолжим ремонтные работы в парке "Прибрежный" в заливе Берковщина и парка у озера Иорданское.Планируем открыть после капремонта первую очередь парков "Интернациональный" и "Орленок", — подытожил лидер "УДАРа". Ранее Кличко заявлял, что на социальную защиту киевлян в 2021 году столица выделила 5,2 млрд. грн. Эти средства были потрачены на материальную помощь социально незащищенным жителям, жилье для ветеранов, реабилитацию людей с инвалидностью и т.д.