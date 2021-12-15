В предпраздничные дни активизировались мошенники, которые "сдают" коттеджи в Карпатах туристам, хотя на самом деле таких домиков по указанным адресам не существует. Кроме того, аферисты также включают в свой арсенал предложений и аренду квартир/апартаментов. Об этом говорится в сюжете "Канала 402". Хотя подобная схема не нова, в зимний период перед праздниками количество таких ложных объявлений в интернете увеличилось – ведь количество желающих забронировать домик в горах растет, а свободных мест часто уже нет. Так, недавно на "крючок" мошенников попались две туристки из Хмельницкой области, которые в сети увидели предложение об аренде коттеджа в Яремче с фото домика, переслали за съемку деньги, а когда приехали на место, выяснили, что такой улицы вообще не существует . Аферисты, как правило, используют фотографии реальных домов, размещают их по несуществующим адресам и оставляют свои номера телефонов. А когда получают деньги за съем жилья, просто исчезают. Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости в Украине Оксана Атаманюк настоятельно рекомендует проверять всю информацию, прежде чем собираться переслать деньги за бронь. Также, чтобы обезопасить себя от мошенников, она призвала: сравнивать указанные в предложениях цены и данные о жилье со сведениями на специализированных сайтах о недвижимости на курортах, ставить в общении наводящие и уточняющие вопросы, просить фото- и видеообзоры жилья, если речь идет об апартаментах, то спрашивать документы, подтверждающие право собственности или доверенность, перед переводом денег спрашивать паспортные данные.

Видео: украинцев предупредили о мошенниках, которые "сдают" несуществующие коттеджи в Карпатах Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ аферы с использованием ПриватБанка, при этом у злоумышленников была полная информация о счетах и данных клиентов. Также мы писали о том, что украинец купил хлам, который выдавали за ценные вещи, и потерял более 100 тысяч.