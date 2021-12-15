В городе Селидово Донецкой области местный депутат выпрыгнул из окна пятиэтажки. Трагедия развернулась на глазах его семилетнего сына.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Правоохранители выяснили, что 35-летний мужчина пришел домой и прыгнул из окна пятого этажа. Он тут же погиб. Все видел его семилетний сын. В настоящее время с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «Самоубийство». Полиция проверяет все версии происшествия.

10 ноября жена двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Бориса сообщила о смерти мужа. По предварительным данным, он повесился.

А 18 октября тело Андрея Павлова (родной брат погибшего мэра Кривого Рога) в квартире умершего на улице Черняховского обнаружил друг.