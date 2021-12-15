Полиция Киева раскрыла схему присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах. Чиновники с помощью частных предприятий присвоили деньги, выделенные на ремонт Южного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД. По данным следствия, преступную схему провели должностные лица коммунального предприятия столицы и частного предприятия. Они вносили ложные сведения в отчетную документацию относительно объемов выполненных подрядных работ на Южном мосту Киева и стоимости строительных материалов. Известно, что ремонт моста было выделено 148 миллионам гривен. На эти деньги должны были провести капитальный ремонт деформационных швов мостового перехода. Сумма ущерба устанавливается. 14 декабря полицейские провели ряд обысков. Они обнаружили документы, доказывающие доступную схему. Фото: в Киеве присвоили деньги на ремонт Южного моста (mvs.gov.ua) Причастным к делу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается. Напомним, в Херсоне бывшего председателя одного из поселковых советов подозревают в хищении средств из бюджета. Мужчина мог завладеть миллионами гривен во время дорожных ремонтных работ.