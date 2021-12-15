Удивите семью в Новый год салатом с копченой курицей и свеклой.

Рецептом поделился iamcookru.

Для его приготовления вам понадобится: Копчёная курица — 150 г

Яйца — 2 шт.

Свекла — 1 шт. Картофель — 2 шт. Морковь — 1 шт. Лук салатный — 0,5 шт. Сыр твердый — 50 г Чеснок — 1 зубчик Майонез — 80 г Калорийность: 167 кКал

Белки: 9.43 Жиры: 11.2 Углеводы: 6.87

Как приготовить:

1. Свеклу, морковь и картофель необходимо отварить в мундире и остудить. Также отварите яйца.

2. Первый слой — положите нарезанные кусочки курицы и смажьте слой майонезом.

3. Второй слой — положите тертый картофель и промажьте майонезом.

4. Третий слой — выложите мелко нарезанный красный лук.

5. Четвертый слой — положите тертую морковь и смажьте майонезом.

6. Пятый слой — тертый сыр, смазанный майонезом.

7. Шестой слой — положите натертые на терке яйца смешанные с майонезом.

8. Седьмой слой — положите тертую свеклу смешанную с майонезом и чесноком.

9. Готовый салат слегка охладите и перед подачей украсьте зеленью.Постный Оливье с копченой рыбой станет прекрасной альтернативой традиционному салату, особенно для тех, кто соблюдает пост в Новый год. Сырная елка с оливками и вялеными томатами станет эффектной новогодней закуской, которая будет красиво смотреться на праздничном столе. Как приготовить ароматный холодец к новогоднему столу. Вот несколько советов и рецептов.

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