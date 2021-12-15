Полиция Польши задержала украинца, перевозившего нелегалов. У мужчины в автомобиле обнаружили шестерых граждан Ирака и одного гражданина Египта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР. Автомобиль украинца марки Volkswagen Sharan остановили ночью в городе Нова-Суль. При этом в салоне было семь мигрантов в возрасте от 23 до 27 лет. Вероятно, они направлялись в сторону границы с Германией. "Судебное разбирательство с их участием продолжается. 30-летний гражданин Украины услышал обвинения по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса, которая заключается в организации незаконного пересечения границы для других людей. Ему грозит 8 лет тюрьмы", — рассказал пресс-секретарь Любушской. . полиции Марчин Малудий. Фото: украинец перевозил мигрантов в Польшу (lubuska.policja.gov.pl) Он добавил, что мигрантов будут переданы пограничникам, которые решат их дальнейшую судьбу. Напомним, польские спецслужбы уверены, что штурмом на белорусско-польской границе руководили Беларусью. Главным координатором считается генерал-майор, заместитель председателя Пограничной службы Беларуси Роман Подлинев.