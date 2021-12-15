Если бы президентские выборы проходили в следующее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 21% среди всех респондентов, что равняется 30% среди респондентов, которые будут участвовать в голосовании и определились с выбором. На втором месте Петр Порошенко, за которого проголосовали бы соответственно 14% среди всех респондентов и 22% среди определившихся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования Gradus Research. Отмечается также, что поддержка Зеленского выше в Центральном и Южном регионах. Также значительной остается поддержка среди младшей возрастной группы. Порошенко поддерживают преимущественно в Западном регионе и Киеве, а также среди респондентов старших возрастов. Опрос был проведен 7-8 декабря 2021 методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.