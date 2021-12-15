Президент Украины Владимир Зеленский в эти минуты проводит первую встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Встреча проходит на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря президента Сергея Никифорова. "Президент Украины начал двустороннюю встречу с новым немецким канцлером Олафом Шольцем. Впоследствии к ним присоединится президент Франции Эммануэль Макрон", — отметил Никифоров. Ранее Зеленский заявил, что ждет от лидеров ЕС четких сигналов в адрес России, чтобы не допустить эскалации на границах. В преддверии встречи с Зеленским французским президентом звонил президенту России Владимиру Путину, стороны обсуждали Украину.