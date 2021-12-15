Злата Огневич рассказала, по каким принципам строит романтические отношения. Известная украинская певица призналась, что в отношениях важно разговаривать. Она тоже поделилась, как видит свое будущее. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Украина". "В отношениях очень важен диалог, умение слушать и слышать. Не подстраиваться друг под друга, не умалчивать внутренние проблемы, а озвучивать их. Надо говорить о своих ощущениях, эмоциях, о том, что тебя беспокоит", — поделилась певица. Артистка также отметила, что сейчас серьезно задумывается над будущим и видит свою идеальную картинку жизни. "Свое будущее я вижу в семье, в детках. Мечтаю видеть, как они бегают вокруг елки и расспрашивают меня: "Мама, что ты нам подаришь?". Мечтаю встречать Новый год в кругу семьи. Так что лучшие времена — впереди!" – добавила Огневич. Отметим, что Злата Огневич стала победительницей первого сезона шоу "Маска", а также приняла участие во втором сезоне "Холостячки". Напомним, Финалист "Холостячки 2" Дмитрий Шевченко удивил признанием об отношениях с Огневичем вне проекта. По его словам, он поддерживает отношения со Златой, но о любви больше не идет. Мы также писали о том, что Злата Огневич в слезах и победитель "Холостячки 2" Андрей Задворный высказались о разрыве.