Уже скоро мы будем встречать Новый год. Что подарить подруге/другу, мужу/жене, родителям, пожалуй, самый главный вопрос, который волнует людей по всему миру в декабре.

Ранее мы уже рассказывали, в чем встречать праздник. К «счастливым» цветами года Черного водяного тигра относятся: синий, голубой, желтый, оранжевый, серый, белый, золотой, песочный, серебристый, зеленый, черный, красный.

Также писали, что стилисты всего мира предлагают испытать новый тренд – локоны ангела. С такими волосами уже ходят голливудские знаменитости, инфлюэнсеры и просто девушки, которые любят быть в тренде.

Сегодня расскажем, что подарить на Новый год. Советы для каждого знака зодиака дает Обозреватель.

Овен

Активным Овнам подходит все, что связано с их пламенным характером, все яркое, колоритное, веселое. Например, спортивные аксессуары, теннисные ракетки, коврик для йоги, абонемент в спортзал, снаряжение для туризма. Так же успешными может быть все, что касается приготовления пищи – новые кухонные гаджеты, кулинарные книги, интересная посуда.

Выигрышным вариантом могут быть и пламенные дары – набор аксессуаров для камина, свечи, гирлянды, светильники. Подходят также любые практичные вещи для работы – дневник, визитница, планшет, новый телефон.

Телец

Земные и теплые Тельцы радушно воспримут все, что делает их жизнь еще более милой и уютной – мягкие пледы, шарфы, подушки, безделушки для дизайна дома. Также им понравится все, что касается ухода за телом, только это должно быть что-нибудь шикарное. К примеру, сертификат в СПА-салон или курс массажа. Универсальный вариант – еда, к примеру, корзина с фруктами или деликатесы.

Близнецы

Легкомыслящие Близнецы желают быть на связи с целым миром, так что им можно будет угодить, подарив новый смартфон или компьютер, спутниковую антенну или телевизор. Впрочем, если есть более скромный бюджет, то вполне подойдут блокноты и ручки, книги по саморазвитию, видеоигры, мастер-классы со всего мира — от создания икебаны до курсов иностранных языков, а еще все для путешественников — карты, чемоданы, путевки, фототехника.



Рак

Сентиментальные Раки по достоинству оценят старинные вещи для интерьера, которые следует будет хорошо упаковать и приправить особым посланием. Это могут быть полезные и изысканные винтажные вещи, набор посуды, текстиля, мебель, кухонная утварь типа медной посуды или серебряных сервизов. Подойдут также кулинарные книги или специальные специи. Самый универсальный вариант – подарить то, чем человек увлекается, какие-то составляющие его хобби.

Лев

Шикарным Львам подойдет что-то яркое, блестящее, утонченное, все, что связано с красотой и искусством, а еще – с заботой об их красоте и хорошем самочувствии. И подарки обязательно должны выглядеть элегантно, поэтому стоит отдельно позаботиться об их подаче. Это могут быть билеты в театр или подписка на онлайн кинотеатр, сертификат на массаж, билет на Мальдивы, украшения. Ну и о вкусовых ощущениях можно позаботиться – дорогие напитки, шоколад или деликатесы будут склонно приняты.



Дева

Практическим Девам больше всего понравится что-то консервативное и земное, например, качественные инструменты и техника известных производителей, например, хороший фен, кофемашина, смарт-телевизор. Прекрасный вариант – косметические средства, а еще лучше – сертификат на них, а еще – хорошие практические книги о том, как можно самостоятельно справиться со всем на свете. Также можно позаботиться об их будущем и оплатить их привычные расходы – услуги связи, абонемент в спортзал.

Весы

Меняющиеся Весы будут особенно рады, когда подарков будет много, пусть даже это будут какие-то мелочи типа плетеных вручную теплых вещей, подсвечника, кофе или шоколада. Можно дарить все красивое для дома – картины, статуэтки, свечи. А если хочется завоевать расположение представителя этого знака, то извините то, что поднимает его статус – изысканное украшение, драгоценную ручку, кожаный портфель, дорогие часы.



Скорпион

Загадочные и сексуальные Скорпионы будут в восторге от всего, что касается его чувственной натуры — игрушки для взрослых, ароматические свечи, разнообразные косметологические дорогие средства. Впрочем, пригодятся и различные таинственные подарки, экзотические и эзотерические, например, предсказания на следующий год, личный гороскоп или сеанс у хироманта. Им можно и деньги дарить, и впечатление, например, осуществление какой-то заветной эротической фантазии

Стрелец

Оптимистичные и несколько авантюрные Стрельцы обрадуются разным атрибутам путешествий — от карт и глобусов до туристических принадлежностей, а также всему, что вызывает смех и расширение горизонтов, например, билеты на выступление юмористов или смешные игрушки. Могут подойти красивые книги или яркие альбомы об экзотических местах, а еще – настольные игры и пазлы.

Козерог

Практические Козероги предпочитают простые и полезные вещи, и прекрасно, если это будет не импульсивная покупка, а хорошо продуманная. Универсальным подарком может стать продуктовая корзина и конверт с деньгами. Но все же лучше с ними посоветоваться перед тем, как сделать сюрприз. Они будут рады, например, кошельку или полезным аксессуарам для дома или автомобиля. А еще можно позаботиться об их уюте и утеплении – подарите плед, шарф, халат, и желательно из натуральных материалов. Отдельно стоит заморочиться упаковкой – это должно быть очень красиво.



Водолей

Креативные Водолеи обрадуются разным ярким и необычным сюрпризам. К примеру, уникальные произведения искусства, эзотерические услуги, кристаллы, украшения. Настроение им поднимут космические темы, отличный выход — телескоп, участок на Луне или звезда на небе.

Для более приземленных подходят модные наряды, украшения, аксессуары, особенно дорогие и статусные – портфель, ручка, галстук, часы. Ну и новые электронные гаджеты будут всегда целесообразны, особенно если можно себе позволить то, что мало у кого есть.

Рыбы

Романтические Рыбы обрадуются всему изысканному и духовному. Это может быть все, что касается творчества, музыки, например, редкие книги по искусству, билеты в оперу, экскурсия в интересные и таинственные места. Также можно подумать о ювелирных украшениях, цветах, винтажных вещах, реставрированных семейных фото. А их желание творить могут удовлетворить какие-нибудь мастер-классы или наборы для творческих экспериментов. Универсально подойдут подарки, связанные с водой: абонемент в бассейн, косметика по уходу за телом, разнообразные мыльно-рыльные причуды.