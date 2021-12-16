Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2021 установил официальный курс на уровне 27,19 гривен за доллар. По сравнению с предыдущим днем он не изменился. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 27,1929 гривен за 1 доллар (-0,0031). При этом курс доллара на 16 декабря составляет 27,196 гривен за 1 доллар.

Фото: курс валют на 17 декабря Таким образом, официальный курс второй день будет держаться выше 27 гривен за доллар.

Фото: динамика курса доллара Межбанк На открытии межбанка доллар по сравнению с закрытием предыдущей сессии опустился, торгуясь на отметке 27,17 гривен. За полчаса до окончания торгов курс доллара находится на уровне 27,19 грн. Прогноз Как рассказали опрошенные банкиры, курс доллара в 2022 году будет находиться в коридоре 26-28 гривен. При этом он будет зависеть сразу от нескольких факторов. Детальнее в материале РБК-Украина "Гривня против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках".