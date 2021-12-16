На полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе украинская сторона интересовалась, когда Украина сможет стать членом НАТО. Но не получила конкретный ответ относительно терминов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. "Единственный недостаток. Год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали. Но совершенно четко подтвердили, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО будет проходить исключительно между Украиной и НАТО", — отметил Кулеба. с результатами встреч в Брюсселе. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе заявил, что именно Россия своими действиями подтолкнула Украину к стремлению вступить в НАТО. Накануне в России заявляли, что вступление Украины в НАТО недопустимо для Москвы, и она не оставит такой шаг без ответа.