Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал коллег «не обоср*ться» — не голосовать за инициативу проведения внеочередного заседания парламента, которое должно отсрочить введение кассовых аппаратов.

О том, что он, по-видимому, не хочет собирать фракцию на внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроектов об отсрочке фискализации ФОП, пишет Telegram-канал Через плечо.

Канал опубликовал переписку во внутреннем чате фракции:

«Коллеги, по ФОПам, они затребовали назад все подписные. Прошу не обос**ться еще раз – не подписываем. Никакие позачерговые».

Отметим, под инициативой за проведение внеочередного заседания парламента, которое должно было отсрочить введение кассовых аппаратов, первоначально подписался 151 депутат (для проведения заседания необходимо 150 подписей). Затем 12 человек отозвали свои подписи. Как известно, 1 декабря Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

