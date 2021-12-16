Водитель автомобиля «VOLKSWAGEN PASSAT», который подозревается в совершении смертельной аварии вблизи села Лозовая, будет круглосуточно находиться под домашним арестом.

Об этом сегодня сообщила спикер областной прокуратуры Леся Гурецкая, пишет Суспільне.

По ее словам, прокурор просил взять мужчину под стражу. Ранее мужчине объявили о подозрении по части 3 статьи 286 УКУ – это нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель 2 человек. За это предусмотрено лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением водительских прав до трех лет.

Напомним, в результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в Тернопольской области, погибли два человека, а 7 пострадали.

Напомним, 7 декабря произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузовика в Черниговской области. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. По последним данным, погибли 13 человек, 7 находятся в больницах Чернигова — они в тяжелом и среднем состоянии.

Руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина говорил ранее, что одним из вероятных факторов, который мог повлечь аварию являются погодные условия. Василина также говорил, что учитывая обстоятельства аварии, фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

Полиция задержала водителя грузовика, который не справился с управлением и столкнулся с маршруткой.