Погода в пятницу, 17 декабря, в Украине приятной не будет — ожидаются мокрый снег, в южной части и на юго-востоке с дождем.

Синоптик Наталка Диденко поделилась в Facebook своим прогнозом погоды.

Все это будет сопровождать ветер — северный, северо-западный, умеренный, в западных областях завтра возможны штормовые порыва.

Температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах от 1 мороза до 3 тепла.

В Киеве завтра, 17 декабря, ожидается мокрый снег и влажная облачность. Столбики термометров будут находится на уровне 0-3 градусов тепла.

Отдельно синоптик напомнила, что с 21 декабря в Украину ворвется холодный арктический воздух с морозами.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.