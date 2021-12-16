США ввели санкции против Академии военно-медицинских наук Китая и его 11 исследовательских институтов. Деятельность организаций признана представляющей угрозу американской национальной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Высокопоставленный чиновник сообщил агентству, что сегодня, 16 декабря, Министерство финансов США объявят о санкциях против китайских компаний, использующих биотехнологии и наблюдения для нарушения прав человека. Собеседник издания отметил, что в список санкций будет внесена Китайская академия военно-медицинских наук и ее 11 исследовательских институтов. Организациям, в частности, ограничат доступ к экспорту из США. Как отмечает агентство, американские санкции против китайских научных центров последовали за запретом на инвестиции в США, наложенные на китайскую компанию по распознаванию лиц SenseTime. По словам собеседника издания, санкции вводятся за причастность академии и институтов к притеснению китайских уйгуров и помощи военным Китаю. Напомним, 10 декабря США ввели санкции против китайских чиновников, причастных к нарушению прав уйгурского мусульманского меньшинства в северо-западном районе Синьцзяна.