Современная Украина может считаться образцом других стран в сфере организации отношений с еврейскими общинами и борьбы с антисемитизмом. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего специального представителя США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элана Карра. Он отметил важность Kyiv Jewish Forum, благодаря которому все больше людей узнают богатую еврейскую историю Украины. Более того, форум также демонстрирует миру гармонические отношения, сложившиеся между украинцами и евреями. "Сегодня в Украине на самом деле существует культура филосемитизма. Это увлекательное преобразование. Конечно, ни одна страна не является идеальной. Антисемитизм везде в мире, и в Украине есть антисемитизм. Но, знаете, когда я был на первом Kyiv Jewish Forum три года назад, я говорил, что на выборах президента Украины, где тогда кандидат в президенты Зеленский лидировал в опросах на сорок пунктов, его еврейство вовсе не было проблемой в той президентской кампании», — напомнил Карр. По его словам, Украина очень важная история в глобальной борьбе с антисемитизмом, несмотря на тот факт, что страны-соседи пытаются ставить под сомнение трансформацию Украины от антисемитизма десятки лет назад к философизму сегодня. Карр отметил, что в Украине наблюдается "перекрестное опыление" двух культур из-за замечательных украино-еврейских отношений. "Чрезвычайно важно продолжать это "перекрестное опыление", чтобы еврейские общины мира понимали друг друга и поддерживали связь "Я – Израиль" во всем мире", — подчеркнул Карр. Он добавил, что украинское еврейское сообщество играет ключевую роль в отношениях между Украиной, Соединенными Штатами и Израилем. "Украина является центром еврейского сообщества ашкенази в Европе, и, конечно, Израиль является национальным государством еврейского народа и домом для самой большой еврейской общины в мире. Соединенные Штаты являются самой большой диаспорой еврейской общины в мире. Это критически важные отношения", — сказал бывший спецпредставитель США. . Напомним, поводом для Kyiv Jewish Forum-2021 стало 30-летие установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной. Организатором форума является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.