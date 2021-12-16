В четверг, 16 декабря, Европейский Союз заключил соглашение с американской фармацевтической компанией Moderna по ускорению поставки вакцины против коронавируса. Такой шаг предпринят, чтобы оградить граждан от нового штамма "Омикрон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Отмечают, что ряд государств-членов Евросоюза сталкиваются с необходимостью вакцинации на фоне быстрого распространения COVID. В частности, большая потребность возникает у Германии. Moderna согласилась доставить 10 миллионов доз в Германию в декабре и 25 миллионов доз в Германию в первом квартале 2022 года. "Учитывая быстрый рост инфекций из-за варианта "Омикрон" и необходимости увеличения масштабов вакцинации, включая бустерную дозу, Еврокомиссия работает с производителями вакцин для дальнейшего ускорения доставки доз вакцины у государства-члены, которые будут требовать дополнительных доз в краткосрочной перспективе", — говорится в заявлении Европейской комиссии. Напомним, Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Партия будет предоставлена через глобальный механизм COVAX.