В Италии 81-летний бывший профессор убил 67-летнюю украинку, работавшую сиделкой у его сестры. Инцидент произошел на улице Гамбарделла в Торре-Аннунциате. Об этом сообщает местный телеканал Stabia Channel. Украинку нашли лежащей на полу в луже крови. Она была убита бывшим профессором математики средней школы. Человек застрелил ее из оружия. Прокуратура Торре Аннунциата уже начала расследование по этому делу. Причины, по которым мужчина выстрелил, на данный момент неизвестны. Правоохранители также проверяют, как у него в доме оказалось огнестрельное оружие. Напомним, в Италии муж убил свою жену-украинку и скрылся. Его приговорили к 16 годам заключения, но он бежал из страны и теперь находится в международном розыске. Кроме тюремного срока Александр Загарюк должен заплатить 100 тысяч евро штрафа в пользу ребенка и 60 тысяч евро в пользу матери погибшей. Суд также осудили компаньона его матери. Его обвинили в содействии побега мужчины в Украину незадолго до ареста. Мы также писали о том, что в аэропорту Италии скончалась 60-летняя украинка. При этом после смерти ее цинично обокрали. Женщина возвращалась домой на Украину, но перед полетом ей резко стало плохо. Врачи не смогли ничего поделать.