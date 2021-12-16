В Киеве департамент образования Дарницкой районной администрации объявил тендер на закупку технической соли для посыпки дорог по цене 12,9 грн/кг. В то же время, обычно такую соль закупают за 2-3 гривны. Да, высокая цена в условиях обусловлена тем, что соль должна быть "с ионами серебра", сообщает Prozorro. Такое условие заставило одну из компаний обратиться в департамент образования с требованием отказаться от такого условия. "Не нужно придумывать дезинфицирующие свойства предмета закупки, тем более с содержанием ионов серебра! Соль стоит от 2,7 до 3,5 гривен за килограмм и в природе не существует дорожной соли, обогащенной серебром, золотом или платиной", — говорится в требовании. К тому же после публичной огласки торги отменили из-за "невозможности устранить нарушения, возникшие из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок". Кроме того, об этой истории уже доложили мэру Киева Виталий Кличко на сессии Киевсовета.

Дарницкое управление образования хочет закупить для посыпания дорог соль с ионами серебра за 12,90 грн/кг Ранее мы сообщали, что житель Киева ужаснул состоянием дорог.