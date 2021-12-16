16 декабря в санатории «Крым«, который находится в оккупированном Российской Федерацией поселке Партенит, вспыхнул масштабный пожар.

Соответствующее видео с места событий обнародовали в соцсетях.

На нем видно, что пожар начался на четвертом этаже и распространился выше.

На месте работают экстренные службы.

Как известно, после оккупации Россией украинского полуострова этот санаторий был захвачен Министерством обороны РФ. Сейчас он является закрытым.



Видео: смт.Гурзуф/TwitterУкраинского политзаключенного Андрея Захтея, несмотря на состояние здоровья, два месяца удерживали в подвале карцеру исправительной колонии строгого режима №1 в оккупированном Симферополе. Его бросили в подвал из-за якобы нарушений режима.Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Верховной Раде заявил, что возвращение оккупированного Крыма должно стать главной целью Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «прямой угрозой, высказанной в адрес России».