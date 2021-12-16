16 декабря в санатории «Крым«, который находится в оккупированном Российской Федерацией поселке Партенит, вспыхнул масштабный пожар.
Соответствующее видео с места событий обнародовали в соцсетях.
На нем видно, что пожар начался на четвертом этаже и распространился выше.
На месте работают экстренные службы.
Как известно, после оккупации Россией украинского полуострова этот санаторий был захвачен Министерством обороны РФ. Сейчас он является закрытым.
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Верховной Раде заявил, что возвращение оккупированного Крыма должно стать главной целью Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «прямой угрозой, высказанной в адрес России».