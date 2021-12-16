В России официально признали присутствие своих военнослужащих на Донбассе.

Накануне на сайте Кировского суда Ростовской области был опубликован приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия в Южном военном округе в 2019 году.

В тексте документа есть фразы: «Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР», а также «поставки продукции в интересах … военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР».

В Кремле поспешили назвать эти формулировки ошибкой.

«Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации», — заявил российским журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также заявил, что на Донбассе регулярно отправляют помощь, но она, по его словам, «гуманитарная»:

«Гуманитарная помощь постоянно поставляется. Вы знаете об этом. Она постоянно поставляется в эти республики. Эти республики остро нуждаются в этой гуманитарной помощи. Но ни о каких поставках, которых вы процитировали, речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ».

Инцидент также прокомментировал советник главы ОП Алексей Арестович:

«Решение российского суда — это мощнейший юридический прецедент, который может (и станет) основой пересмотра всего статуса вооруженного конфликта на востоке Украины. Напомню, что украинская позиция всегда заключалась в том, что мы имеем международный военный конфликт с Российской Федерацией, российская — в том, что на востоке Украины — внутренний гражданский конфликт».



Полномасштабное вторжение России в Украину обернется миллионами жертв, — такое заявление в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, несмотря на переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сосредоточение российских войск в областях, которые граничат с Украиной, продолжается — Россия перебросила дивизион ЗРК «Бук» к границам с Украиной.

Соединенные Штаты готовы принять различные меры в отношении России в случае вторжения в Украину. При этом США продолжают укреплять оборону Украины, чтобы страна могла лучше защитить себя, если Россия совершит агрессию.