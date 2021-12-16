В Украине запретили крепкие и ароматизированные сигареты. Соответствующее решение Верховная Рада приняла 16 декабря.

Как пишет 24 канал, закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака поддержали 317 народных избранников. В первом чтении за документ голосовали еще в июне

Главные положения закона

закон запрещает рекламу, спонсорство, и продажу до 21-летнего возраста электронных сигарет, ТИЭН, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в интернете;

вводит медицинские предупреждения на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигарет для нагрева;

увеличивает медицинские предупреждения на пачках с 50% до 65% от площади с фотографиями-рисунками последствий курения с обеих сторон и их ежегодную ротацию, которую будет проводить Минздрав;

предоставляет полномочия органам местного самоуправления определять дополнительные бездымные места;

вводит процедуру отчетности производителей об ингредиентах и выбросах табачных изделий.

Купить сигареты «теневого» происхождения в нелегальной точке можно даже после того, как полиция приезжает на место такой торговли и составляет протокол о нарушении.