В Украине заявление в полицию можно будет подать онлайн при помощи приложения «Дія«. Проект пока находится только на стадии разработки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью BBC Украина.

Он сообщил, что провел переговоры по этому вопросу с министром внутренних дел Денисом Монастырским:

«Один из проектов, которые мы планируем сделать, – это подача заявления в полицию онлайн. Пока не могу анонсировать конкретную дату, есть план, над которым мы работаем».

13 декабря в «Дії» стартовало бета-тестирование услуги для получения так называемой тысячи за вакцинацию от COVID-19. Потратить тысячу можно будет, купив абонемент в спортзал, сходить в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, купить билеты для путешествий по Украине. Кроме того, граждане старше 60 лет смогут потратить средства на социальные нужны, к примеру, покупку лекарств. Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение «Дія».

Никаких налогов на эту тысячу гривен начисляться не будет. Эти средства не повлияют на получение субсидийКак оформить карту «єПідтримка» в Приват24.