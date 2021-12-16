Коронавирус штамма Омикрон может проявляться нетипичными симптомами. Часто первые признаки этого штамма путают с обычным ОРВИ. Какие симптомы бывают при заражении штаммом Омикрон – читайте ниже. По словам экспертов из ЮАР, медики в больницах начали фиксировать у больных с новым штаммом COVID – 19 два новых симптома – боль в пояснице и перение в горле. Как отмечают в издании The Sun, в больницы со штаммом Омикрон попадает на 23% меньше пациентов, чем со штаммом Дельта. Врачи отмечают, что многие пациенты среди первых признаков штамма Омикрон отмечают боль в горле и пернении. Поэтому принимают заболевание за обычное ОРВИ. Профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл рассказал в комментарии BBC, что симптомы штамма Омикрон могут сильно отличаться от всех предыдущих версий коронавируса. Он отметил, что пациенты чаще всего жалуются на боли в мышцах, особенно в спине. А также на заложенность носа, расстройство желудка и диарею. Основной отличительной чертой нового штамма является миалгия – мышечная боль, которая локализуется в разных частях тела, но чаще – в спине. "Мы знаем, что это очень заразный вариант, в два-три раза более заразный, чем Дельта, который сам по себе был очень заразен", – подчеркнул профессор. Напомним, ранее мы писали о том, что названы вакцины, которые не защищают от штамма Омикрон. А также рассказывали о том, что врач назвал особые признаки штамма Омикрона.