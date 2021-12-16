Полномасштабное вторжение России в Украину обернется миллионами жертв, — такое заявление в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО сделал украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, несмотря на то, что Кремль так этого боится, Россия сама подталкивает Украину ко вступление в НАТО.

Зеленский в своем обращении подчеркнул, что Украина имеет мощную армию, но она несопоставима по количеству с российскими войсками:

«Украина большая страна и показывает, что мощь армии на достаточно высоком уровне. Мы уверены в защите своего государства, но мы все понимаем, что количество нашей армии, несмотря на уровень, в разы меньшее, чем количество армии РФ – одной из самых сильных армий. Ми понимаем, что если будет полномасштабная война – будет тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Поэтому мы этого не хотим».

Также президент напомнил, что именно Россия подтолкнула Украину в НАТО после 2014 года, когда начала войну:

«Сегодня именно Россия прокладывает тот сложный путь Украины в НАТО. Украину и страны ЕС пытаются запугивать (эскалацией, – ред.) – это выглядит провокационно и достаточно опасно. НАТО не должно Украине ничего. Если не выстоит наша армия – НАТО должно своим странам, потому что оберегает страны-члены НАТО. А сегодня форпост – это Украина, которая не является членом НАТО».

Как сообщалось ранее, несмотря на переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сосредоточение российских войск в областях, которые граничат с Украиной, продолжается — Россия перебросила дивизион ЗРК «Бук» к границам с Украиной.

Соединенные Штаты готовы принять различные меры в отношении России в случае вторжения в Украину. При этом США продолжают укреплять оборону Украины, чтобы страна могла лучше защитить себя, если Россия совершит агрессию.