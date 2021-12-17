В Беларуси распространяют информацию о сбежавшем из Польши солдате, он нес службу на границе стран. Отмечают, что польский военный якобы дезертировал и попросил у Беларуси политическое убежище. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пограничного комитета Белоруссии в Telegram. Солдат пропал вечером 16 декабря. Военнослужащий оставил свое оружие в расположении части и скрылся. По словам сослуживцев, до окончания службы ему оставалось несколько дней. Пограничная служба Беларуси заявила, что военнослужащий по имени Эмиль Чечко 1996 года рождения был задержан. "В связи с несогласием с политикой Польши по поводу миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политическое убежище в Республике Беларусь", — говорится в сообщении. Как пишет польское агентство РАР, оперативное командование ВС Польши не подтверждает информацию о бегстве военного в Беларусь. Там признали, что военный пропал без вести во время исполнения служебных обязанностей. Его поиски продолжаются. Пресс-служба дивизии, где служил солдат, подтвердила, что он покинул свой пост, а на границе начата поисковая операция. При этом там также не подтвердили информацию о побеге в Беларусь. Глава Минобороны Польши написал в Twitter, что у пропавшего солдата были проблемы с законом. "У пропавшего вчера военнослужащего были серьезные проблемы с законом, и он уволился из армии. Его ни в коем случае нельзя было отправлять на пограничную службу. Я требовал уточнить, кто за это несет ответственность", — отметил министр. Напомним, в четверг, 16 декабря, 93 мигранта со стороны Беларуси пытались прорвать границу Польши. Одна из групп нелегалов атаковала польских пограничников.