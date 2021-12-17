17 декабря отмечают День святой великомученицы Варвары , которая считается покровительницей женщин и незамужних девушек.

В этот день наши прабабушки гадали на любовь и судьбу, НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку самых популярных гаданий.

Гадание на счастье и благополучие

17 декабря варят особое кашу. Предки набирали воду для этой каши в проруби и разговаривали с ней. А потом каждый член семьи съедал ложку каши, чтобы весь год быть здоровым и счастливым. Сейчас сложно набрать воды в проруби, но с обычной водой вам никто не помешает разговаривать.

Хозяйки лепят вареники с маком и капустой. Один из вареников начиняют мукой. Кому он попадется, так не повезет.

Возьмите по одной горсти пшена, муки и гречневой крупы. На ночь у входной двери, в углу, положите белую бумагу, на который высыпьте в один ряд все три горсти. Если утром ничего не изменится материальное положение будет таким же, если рассыпано пшено — доходы уменьшатся, гречка — на среднем уровне, мука — ожидается прибыль.

Гадания на любовь

Возьмите малиновый прутик и поставьте его в воду у печи. Если к Рождеству оживет — ждите любви.

А если хотите замуж, то в церковной лавке нужно купить кольцо святой Варвары и с сегодняшнего дня носить на левой руке как можно чаще. И просить святую Варвару о встрече с любимым.

Читайте, кто такая святая Варвара и что нельзя делать 17 декабря .