Компания ДТЭК все доступные средства направляет на импорт дополнительных объемов угля для прохождения осенне-зимнего периода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление менеджера по стратегическим коммуникациям ДТЭК Александра Шевелева. "По состоянию на 1 октября ДТЭК уже законтрактовал существенную часть необходимого угля, в том числе был уплачен аванс в размере около 45 млн долларов, а в 4 квартале этого года компания дополнительно заплатила около 74 млн долларов, что больше чем итоговый баланс средств по состоянию на 1 октября ", – сообщил он. Всего за третий и четвертый квартал компания направила 120 млн. долларов на импортный уголь для обеспечения ТЭС в период ОЗУ. Дефицит угля, по его словам, возник из-за того, что в мае-июле 2021 года генерирующие компании не имели денег на закупку топлива из-за аномально низких цен на электроэнергию. "Немаловажный фактор, который второй год негативно влияет на подготовку к отопительному сезону — это импорт электроэнергии по демпинговым ценам. Вот только вчера на фоне новостей о возможном возобновлении импорта из Беларуси цена электроэнергии на РДВ упала на 13%. В целом импорт электроэнергии из России и Белоруссии только за период с января по июнь 2021 года отобрал у отечественных генерирующих компаний почти миллиард гривен, чего по тогдашним ценам хватило бы на закупку 350 тыс. тонн угля. Ранее сообщалось, что ДТЭК законтрактовал 8 судов с углем из США и Колумбии, общим объемом почти 545 тыс. тонн. В ноябре компания импортировала 100 тыс. тонн угля, а за три месяца – 455 тыс. тонн. Всего законтрактовано более 1 млн. тонн импортного топлива. В декабре запасы угля на ТЭС ДТЭК Энерго выросли на 35%, тогда как государственные ТЭС запасы упали на 15%.