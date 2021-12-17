Российские банки планируют отключить от сети SWIFT, если Кремль прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину. Соответствующее решение является частью санкций от ЕС. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times. В первую очередь санкции Евросоюза будут нацелены против частных российских банков и будут предусматривать ограничения на экспорт определенных технологий в Россию. Речь идет об ограничениях в химической и телекоммуникационной промышленности.

В то же время, санкции будут введены и против олигархов, однако пока их имена еще неизвестны.

Как отмечают представители правительства Германии, пока нет конкретных ограничений, поскольку неизвестно, какой ущерб санкции против России могут нанести и самому ЕС. Напомним, РБК-Украина писало о том, что Евросоюз готов ввести санкции, которые дорого обойдутся Российской Федерации, если она прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины. В то же время, по словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, единственную позицию по агрессии России против Украины озвучат на саммите ЕС.