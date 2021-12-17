Народный депутат от «ЕС» Артур Герасимов повторил «трюк» бывшего президента Украины Петра Порошенко и также ворвался в студию телеканала «Рада».

Об этом сообщает Telegram-канал MediaKiller.

«Народный депутат от “ЕС” Артур Герасимов включил “режим Порошенко” и тоже ворвался в эфир телеканала “Рада”. Но журналисты, помня вчерашний визит “гетьмана”, эфир оперативно выключили. Уж не флешмоб ли это от “ЕС” и стоит ли ожидать, что все 27 нардепов политсилы будут врываться в объективы камер “Рады”?», — комментирует канал.



Бывший президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко устроил скандал в прямом эфире телеканала «Рада». Он ворвался в студия, обвиняя редакцию в том, что канал перезапустили в интересах Банковой.Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, выступая с трибуны парламента, оговорилась , назвав пятого президента Петра Порошенко Владимиром Зеленским.